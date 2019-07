Das Glück der Finnen

Vorige Woche hatte ich endlich Gelegenheit herauszufinden, was die Finnen glücklich macht. Sie sind, das haben Umfragen ergeben, schon seit zwei Jahren das glücklichste Volk der Welt. Ich fuhr in einem Taxi aus dem Zentrum Helsinkis zum Fährterminal. Von dort wollte ich weiter nach Sankt Petersburg, wo ich einen New Yorker Freund treffen würde, um mit ihm über das anstehende 30-jährige deutsche Mauerfalljubiläum zu reden. Eine lange Geschichte. Die finnische Taxifahrerin sagte, dass sie noch nie in Sankt Petersburg gewesen sei, obwohl es doch so nah sei.

"Im Sommer ist es wunderschön", sagte ich.

"Ich kenne nur Tschernobyl", sagte sie.

Interessant. Sie hätte auch sagen können: Ich war nie im Berliner KitKatClub, kenne aber Hitlers Geburtshaus in Braunau. Sie erzählte, dass sie eigentlich Fotografin sei. Es gebe allerdings immer weniger Zeitungen, die ihre Bilder druckten. Ich nickte nur kurz, weil ich ahnte, dass uns ein Gespräch über das Zeitungssterben vom Glück wegführen würde. Helsinki