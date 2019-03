Das grausige Ende des "Islamischen Staats"

Der mantellange, braune Umhang gibt ihm etwas Altertümliches. Sein Haar steht struppig vom Kopf ab, den ein wirrer Vollbart rahmt. Sehr langsam kommt er den schmalen Pfad entlang des Berghangs hoch. Wenn er mit den beiden Krücken wieder einen Schritt gemacht, das linke Bein nach vorn gesetzt hat, schwingt der rechte Oberschenkel ein wenig nach. Bis der Mann in einiger Entfernung ein Wegstück sieht, so steil, dass man klettern muss.

Da bleibt er eine Weile reglos stehen, lässt dann die Krücken zur Seite fallen und geht zu Boden. Minutenlang verharrt er so, während mit Taschen beladene Frauen an ihm vorbeiziehen, Verletzte, Kinder. Bis er sich doch wieder hochrappelt, die Krücken greift und sich weiterschleppt, unendlich langsam, schließlich aus dem Blickfeld verschwindet im Menschenstau vor der Klippe.

Wenn man das Ende des "Islamischen Staates" auf eine Szene, einen Menschen und ein paar Minuten verdichten will, dann ist es dieser Einbeinige an einem der letzten Tage im März, an denen Menschen