Von Laura Backes, Anna Clauß, Milena Pieper, Marc Pitzke, Max Polonyi, Britta Sandberg, Christoph Scheuermann, Philipp Seibt und Antje Windmann

Das Foto, auf dem Courtney Wild zu sehen ist, als die Geschichte für sie begann, zeigt ein fröhliches, unbeschwertes Mädchen. Sie trägt ein pinkfarbenes Top, runde Ohrringe und eine Halskette, die braunen Haare sind in der Mitte gescheitelt. Sie strahlt. Sie sieht aus, als wollte sie die Welt umarmen. Wild war 14 Jahre alt, als sie Jeffrey Epstein kennenlernte.

Epstein, den Multimillionär. Den Kerl mit den berühmten Freunden.

Eine Bekannte hatte ihr erzählt, sie könne Geld verdienen, indem sie einem reichen Mann eine Massage gebe, in dessen Villa am Meer, so wird sie es der Polizei berichten. Sie könne sich aussuchen, sagte die Bekannte, ob sie bei der Massage ihre Kleider ablegen wolle oder nicht. Wild ging hinauf in ein Zimmer, in dem eine Massageliege stand. Epstein betrat den Raum im Bademantel. Es dauerte nicht lange, bis das Mädchen sich ausziehen