Es war der 6. Januar 1981, auf dem Boden lag Schnee, und im Bach Scheidgraben fanden die Männer unter Ästen die Leiche eines Kindes. Sie hatte lange im Wasser gelegen, anhand eines Gummistiefels und des Anoraks konnte man den Jungen identifizieren.

Einen Tag nachdem die Leiche gefunden worden war, übernahm Ernst Frommann, damals Kriminaloberkommissar, den Fall. Hubert, acht Jahre alt, war das erste tote Kind seiner Polizeilaufbahn.



Fast 39 Jahre später sitzt Ernst Frommann in seinem Wohnzimmer in Altenstadt, neben ihm seine Frau Inge, und sagt, sein Sohn sei im selben Alter wie der tote Junge gewesen. Immer wieder habe er die Vermisstenakte gelesen, irgendwann habe er "in dem Sachverhalt gelebt".

Zweieinhalb Monate lang fuhr er in das Dorf, in dem Hubert gelebt hatte, ging von Haus zu Haus, rekonstruierte den Tag, an dem Hubert nicht mehr nach Hause gekommen war. Er sprach mit Lehrern, mit Leuten vom Fußballverein, er sprach mit dem Pfarrer.

Er erfuhr: Hubert, das jüngste von drei Geschwistern,