Acht Mutige brauchte David Rosenhan für seinen großen Plan. Diese acht Personen - darunter ein Kinderarzt, eine Künstlerin und ein Psychologiestudent - schickte er aus, sich freiwillig in Nervenkliniken einweisen zu lassen. Was sie dort erlebten, reichte aus, um das Selbstverständnis der Psychiatrie zutiefst zu erschüttern.

Der Psychologe Rosenhan hatte sein Experiment mit Bedacht konzipiert. Er wies seine Probanden an, sie sollten vorgeben, Stimmen zu hören. "Leer, hohl, dumpf" hätten diese ihnen zugeraunt - eine Symptomatik, die so in der Literatur unbekannt war. Ansonsten sollten sich die Pseudopatienten an die Wahrheit halten. Würde das ausreichen, sie für verrückt zu erklären?

Es klappte, sogar besser, als es Rosenhan für möglich gehalten hätte. Alle Testpersonen, berichtete er, seien umgehend mit der Diagnose "Schizophrenie" auf Station gelandet - mit einer Ausnahme: Der Künstlerin attestierten die Ärzte eine "manische Depression".

Im Schnitt dauerte es 19 Tage, bis die Pseudopatienten