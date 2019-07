Nationalisten und Rechtsextreme behaupten immer wieder, dass Deutschland sich abschafft, dass in absehbarer Zeit Muslime die Mehrheit der Bevölkerung stellen und bestimmen werden, wie in Deutschland gelebt wird. Das ist eine Verschwörungstheorie. Unbestreitbar ist: Die Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund nimmt in Deutschland zu. Unbestreitbar ist auch, dass es schon jetzt Städte in Deutschland gibt, in denen diejenigen, die deutsche Eltern, deutsche Großeltern haben, in der Minderheit sind. Ihnen steht allerdings keine muslimische Mehrheit gegenüber, sondern viele weitere Minderheiten.



"Mehrheitlich-Minderheiten-Städte" nennen Wissenschaftler diese Orte. Amsterdam gehört zu ihnen, London, aber erstaunlicherweise auch Offenbach oder Sindelfingen. Warum hören wir so wenig über diese Städte, warum so viel über Berlin, wenn über Migranten, über Heimat, übers Deutschsein gestritten wird? Wie kann das Zusammenleben in den multiethnischen, superdiversen Städten gelingen?

SPIEGEL: