Seit dem Jahr 2002 ist in den Niederlanden unter bestimmten Voraussetzungen die aktive Sterbehilfe möglich. Mehr als 60.000 Menschen mit aussichtslosen Krankheiten haben sich seither auf eigenen Wunsch von ihrem Arzt schmerzlos in den Tod befördern lassen. Jetzt steht in Den Haag erstmals eine Medizinerin vor Gericht, die Sterbehilfe geleistet hat – als mutmaßliche Mörderin.

In einem Pflegeheim hatte Catharina A. im April 2016 einer nichtsahnenden 74-jährigen Frau mit schwerster Demenz ein Schlafmittel in den Kaffee gerührt. Kurz darauf wollte sie die tödliche Injektion vornehmen – in dem Moment wurde die alte Dame doch noch wach. Sie schien sich aufsetzen und die Infusion abwehren zu wollen. Sie fluchte. Die Ärztin setzte sich jetzt körperlich gegen sie durch, wenig später war die Alzheimer-Patientin tot.

Hat die Staatsanwaltschaft also recht, wenn sie sagt, die Medizinerin Catharina A. habe ihre Patientin heimtückisch und vorsätzlich umgebracht? So einfach ist es nicht. An ihrem Todestag