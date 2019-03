Vor einiger Zeit meldete sich ein 42-jähriger Mann aus Bayern beim SPIEGEL. Er bot einen Artikel über ein zeithistorisches Thema an. Als die Redaktion ablehnte, antwortete er: "Ich hätte noch eine Bitte an Sie. Gerade schreibe ich an einem Text über meine Depression, die mich über eineinhalb Jahre gefangen hielt." Er wolle über seine Erfahrungen in der Psychiatrie schreiben, über das Gefühl, als verrückt zu gelten. Und über Suizidversuche und sein "lang anhaltendes Gefühl von Scham, nicht einmal diese zu Ende gebracht zu haben".

Er brauche noch eine Weile zum Schreiben. Ob es okay sei, einen solchen Text an die Redaktion zu schicken?

In den folgenden Wochen und Monaten gab es Telefonate und Treffen. Der Mann zeigte Filmaufnahmen, die er über sein Patientenleben gemacht hatte, Zeichnungen, mit denen er seine Krankheit zu bewältigen versuchte, und schließlich den Text über seine Depressionen.

Der Autor kommt aus einem kleinen bayerischen Ort. Er wurde 1976 geboren, studierte und arbeitete als