Der Erbe der Romanows

Die Anweisung des russischen Präsidenten Wladimir Putin Nr. PR-1808 vom 5. November 2004 betraf einen berühmten Toten: Anton Denikin, einst Generalleutnant in der Armee des Zaren und nach dem Zweiten Weltkrieg im amerikanischen Exil verstorben. Dessen Leichnam sollte nach Moskau überführt und zur letzten Ruhe gebettet werden.

Am 3. Oktober 2005 wurde Denikin nach Anweisung des Präsidenten zum zweiten Mal bestattet, diesmal auf dem Friedhof des Donskoj-Klosters in Moskau. Neben ihm fand auch der monarchistische Philosoph Iwan Ijin seine vermutlich endgültige Ruhestätte. Auch er war nach der Revolution von 1917 von den Kommunisten vertrieben worden und 1954 in der Schweiz gestorben.

In der Ansprache für die beiden umgebetteten Getreuen des Zarenregimes betonte der Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche, Alexej II., Denikin und Iljin seien auch in der Fremde "Patrioten geblieben". Sie hätten, so der Patriarch "ihr Volk geliebt und an dessen Zukunft geglaubt".

Eine originelle Deutung, denn