Der grüne Irrweg

Die Grünen sind die Partei der Stunde, daran lassen die Umfragen keinen Zweifel. Bei Wahlen könnten sie mit mehr Stimmen rechnen als die SPD. Ihr Spitzenkandidat Robert Habeck gehört zu den populärsten Politikern der Republik. Und ihr wichtigstes Thema, der Kampf gegen die Erderwärmung, hat spätestens seit den Fridays-for-Future-Demos Konjunktur.

Umso unverständlicher ist es da, dass die Grünen nun ausgerechnet in der Klimapolitik in alte Muster zurückfallen und Fehler wiederholen. Die Ökopartei fordert seit langem, eine Steuer auf den Ausstoß von CO2 zu erheben. Damit liegt sie richtig. Doch gerade jetzt, wo auch die Große Koalition über eine solche Abgabe nachdenkt, leben die Grünen ihre alte Liebe zur Planwirtschaft aus. Sie wollen die Abgabe fast doppelt so hoch ansetzen, wie es einflussreiche Klimaökonomen für notwendig halten. Sie fordern zusätzliche Auflagen, Gesetze und Vorgaben und setzen damit nicht auf Markt und Wettbewerb, sondern auf die Beschlüsse einer Klimabürokratie. Würden