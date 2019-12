Von Markus Feldenkirchen, Christoph Hickmann, Veit Medick, Marcel Rosenbach, Christian Teevs

Das Flugzeug, das ihn an diesem Mittwoch nach Köln bringen soll, rollt bereits über die Piste des Flughafens Tegel, aber Kevin Kühnert will rasch noch einen Tweet rausschicken: eine Antwort an das Magazin "Cicero", das geschrieben hatte, er wolle nun doch lieber in der Großen Koalition bleiben - ausgerechnet er, der GroKo-Kritiker.

"Ich backe Ihnen einen Kuchen, wenn Sie mir das Zitat zeigen, das Ihre Aussage belegt. Und glauben Sie mir: Ich hasse backen." Sekunden bevor die Maschine abhebt, geht der Tweet raus.

Kevin Kühnert kommuniziert in diesen Tagen auf allen Kanälen. Am Abend wird der Juso-Chef bei "Maischberger" auftreten, als Topgast mit Soloauftritt, vor der TV-Legende Thomas Gottschalk. Am Morgen ist ein großes Interview von ihm in der "Rheinischen Post" erschienen, das einigen Wirbel erzeugte, weil man tatsächlich den Eindruck gewinnen konnte, Kühnert habe vor einem Ausstieg aus der Großen