Der schwäbische Rentner und die Kindsmörderin

Aha, Diane Downs!", sagt Franz Kurz, mit einem weißen Kuvert wedelnd, das er eben aus seinem Briefkasten gefischt hat. Dass es sich hierbei nicht um die Urlaubsgrüße einer lieben Tante handelt, lässt der rote Stempel auf dem Umschlag erahnen: "Central California Women's Facility State Prison" - eines der größten Frauengefängnisse in den Vereinigten Staaten - in Chowchilla, ungefähr 200 Kilometer südöstlich von San Francisco.

Warum erhält ein 86-jähriger früherer Kaufmann aus der schwäbischen Provinz Post von Amerikas berüchtigtster Kindsmörderin?

Elizabeth Diane Downs, verbüßt in Kalifornien eine lebenslange Haftstrafe plus 50 Jahre wegen Mordes, versuchten Mordes und Körperverletzung an ihren drei Kindern. Laut Gerichtsurteil feuerte sie am 19. Mai 1983 auf einer verlassenen Landstraße im US-Bundesstaat Oregon mit einer Pistole auf ihre beiden im Auto schlafenden Mädchen und ihren Jungen. Ein fürchterliches Verbrechen.

Downs' jüngere Tochter Cheryl, 7, starb bei dieser Attacke; die ältere,