Die tollsten Spielplätze haben natürlich immer die anderen: Eine von innen erkletterbare Riesenskulptur, auf deren Gipfel zwei ausrangierte Flugzeuge thronen, steht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri.

In der peruanischen Hauptstadt Lima verwandelte ein Architektenkollektiv ausrangierte Bahngleise in den "Ghost Train Park" – ein furioser Kletter- und Schaukelparcours für Kinder.

Der vielleicht verrückteste Tobeplatz aber ("The Land") befindet sich unweit der walisischen Universitätsstadt Wrexham. Auf dem Areal sieht es aus wie auf einer Müllkippe. Altes Spielzeug, Sandsäcke und Paletten liegen ungeordnet herum. Ein Traum: Kinder können hier machen, was sie wollen – sogar ein Feuerchen, wenn's beliebt.

Dies sind Orte nach dem Geschmack von Günter Beltzig. Seit Jahrzehnten gestaltet der Industriedesigner Spielplätze; diverse Geräte hat er selbst erfunden. Nicht nur in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten, in Russland und Südkorea verlassen sich Auftraggeber auf sein Fachwissen. Sein