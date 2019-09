Als Thomas K. und seine Frau das Foto im Foyer des Vier-Sterne-Hotels im Zillertal erblicken, in dem sie eine Nacht auf dem Weg von Italien zurück nach Deutschland verbringen wollen, staunen sie nicht schlecht: Ein junger Mann in Wehrmachtuniform blickt ihnen da entgegen, mit Hoheitszeichen an der Brust, Reichsadler mit Hakenkreuz. Daneben hängt eine weitere Aufnahme, hier ist ein älterer Mann in Zivilkleidung zu sehen. K. geht davon aus, dass es sich um denselben Mann in fortgeschrittenem Alter handelt.

Die K.s finden es unmöglich, dass da jemand zu sehen ist, der ein Hakenkreuz trägt, und dass da auch noch eine "altarähnliche Stätte" aufgebaut ist, wie er den Tisch mit dem Blumenstrauß später im Rechtsstreit nennen wird. Es ist Mitternacht, die K.s mögen die junge Frau an der Rezeption nicht fragen, was es mit den Fotos auf sich hat. Auch am nächsten Morgen, vor der Abreise, haken sie nicht nach. Wieder zu Hause, schreibt Thomas K. scharfe Kritiken auf Booking.com und bei Tripadvisor –