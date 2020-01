Die Frankfurter Automobil-Ausstellung, kurz IAA, galt immer als Schaufenster der deutschen Autoindustrie: Hier präsentierte sie alle zwei Jahre im September ihre neuesten Produkte – vor allem aber sich selbst: Deutschlands wichtigste Branche, weltweit bewundert und erfolgreich.

So war es jedenfalls viele Jahrzehnte lang, aber so ist es nicht mehr. In diesem Jahr wirkt die IAA wie ein Relikt aus einer Zeit, die längst vergangen ist. Der Blick ins Schaufenster offenbart vor allem eines: allgemeine Verunsicherung.

Natürlich, es gibt sie immer noch, die kraftstrotzenden Modelle, chromblitzend und PS-stark, ausgestattet mit modernster Technik, denen die Industrie ihre Erfolge verdankt. Und es gibt, teils futuristisch anmutende, Modelle mit Elektroantrieb, die der Industrie auch in der Zukunft ihre führende Stellung sichern sollen.

Nur interessieren sich dafür so wenige Besucher wie seit den Fünfzigerjahren nicht mehr, und auch die Zahl der Aussteller ist deutlich geschrumpft. Dafür protestieren