Richard Lutz bleiben keine drei Wochen mehr. Bis zum 14. November hat der Bahn-Chef Zeit, dann muss er der Regierung zeigen, wie er die Probleme des Konzerns in den Griff bekommen will, von Verspätungen über Personalmangel bis zur ineffizienten Hierarchie im Unternehmen.

Die Frist hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) – nach dem Maut-Debakel selbst unter Druck – in einem Brief an Lutz gesetzt. In seinem Haus wächst die Sorge, dass die Bahn nicht gut genug organisiert ist, um das viele Geld vernünftig einzusetzen, das ihr im Klimapaket zugedacht ist.

20 Milliarden Euro zusätzlich bekommt das Unternehmen laut den Beschlüssen des Klimakabinetts vom vergangenen Monat. Die Mehrwertsteuer auf Fernreisetickets soll sinken. Und Lutz verkündete flugs, er werde neben den ohnehin georderten 200 Fernverkehrszügen spontan noch einmal 30 weitere kaufen.

Die Bahn, versicherte er, stehe "für etwas Größeres in dieser Gesellschaft". Die Bundesregierung habe ihr eine zentrale Rolle im Klimaschutz