Nur wenige Orte in Hamburg verströmen noch so viel althanseatisches Flair wie die Zentrale der Privatbank M. M. Warburg. Schwarz-weißer Marmor dominiert die Eingangshalle, eine gewaltige Stahlplatte erinnert an Ex-Mitarbeiter, die in zwei Weltkriegen fürs Vaterland fielen. In den Besprechungszimmern knarzt der Holzfußboden, an den Wänden hängen Stiche und historische Seekarten, die Tradition und Weltläufigkeit signalisieren sollen.

Ende März platzten rund 50 Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft in die Idylle an der Binnenalster. Die Beamten durchflöhten die edlen Räumlichkeiten auf der Suche nach Beweismaterial. Die Bank wird verdächtigt, mit sogenannten Cum-ex-Aktiendeals auf Kosten der Steuerzahler Millionen verdient zu haben. Aus dem gleichen Grund hatte Warburg schon 2016 Besuch von den Fahndern bekommen.

Weitaus weniger Kontakt mit der Staatsmacht hatte bislang dagegen ausgerechnet jenes Institut, das mit Warburg enge Geschäftsbeziehungen gepflegt und jahrelang eine zentrale Rolle