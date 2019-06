Als sich die Bundesregierung auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise mit Milliarden an der Commerzbank beteiligte, waren die Ziele klar gesteckt. Das taumelnde Geldhaus sollte rasch saniert und der Staatsanteil baldmöglichst verkauft werden, am besten mit Gewinn. Die Republik, so hieß es damals, benötige neben der Deutschen Bank unbedingt ein zweites großes Privatinstitut mit globalem Anspruch.



So kann man sich irren. Zehn Jahre später besitzt der Bund noch immer 15 Prozent der Aktien. Ihr Wert hat sich inzwischen mehr als halbiert. Doch von einem Verkauf, etwa an einen französischen oder italienischen Konkurrenten, möchte die Regierung nichts wissen. Stattdessen will Finanzminister Olaf Scholz die Commerzbank mit der gleichfalls taumelnden Deutschen Bank zusammenlegen, die Staatsanteile auf das neue Großinstitut übertragen und so einen "nationalen Champion" formen. Während die SPD im Wahlkampf "Europa ist die Antwort" plakatiert, propagiert ihr Vizekanzler das Gegenteil: eine neue deutsche