Fans der Nationalmannschaft erwartet ein kleines Sommermärchen. Bei der Europameisterschaft, die im Juni und Juli in zwölf Städten in Europa und Aserbaidschan ausgetragen wird, darf das Team von Bundestrainer Joachim Löw, 59, alle Vorrundenpartien in München absolvieren.

Während die Schweizer etwa bei dem paneuropäischen Turnier für ihre Gruppenspiele zwischen Baku und Rom pendeln müssen, hat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dreimal Heimrecht. Ein klarer Vorteil.

Die Freude hält sich dennoch in Grenzen. Löw hadert, weil die Gegner ziemlich stark sind: Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal, der Dritte steht noch nicht fest, vielleicht Island oder Bulgarien.

Es geht die Angst um, Löws Team könne nach der peinlichen Weltmeisterschaft 2018 in Russland abermals bei einem großen Turnier bereits in der Vorrunde ausscheiden, das wäre bei einer halben Heim-EM eine Blamage.

Die Fußballfans haben ein bewegtes Jahrzehnt hinter sich, eine wilde Berg-und-Tal-Fahrt. 2014 feierte man