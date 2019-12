Es ist noch nicht lange her, da konnten sich Deutschlands Industriepräsidenten gar nicht genug über den allzu großen Einfluss des Staates ereifern. Mal wollten sie das Betriebsverfassungsgesetz verbrennen, mal die Landesregierungen abschaffen. Und wenn sie weniger Steuern und schlankere Gesetze forderten, hörte kaum noch jemand hin, weil es so erwartbar war wie das "Guten Abend" in der Tagesschau.

Umso größer war die Überraschung, als der aktuelle Amtsinhaber Dieter Kempf vor ein paar Wochen ein staatliches Ausgabenprogramm im XXL-Format anmahnte. Eine halbe Billion Euro müsse der Staat in den nächsten zehn Jahren zusätzlich für Bildung und Klimaschutz, für Straßen und Glasfaserkabel ausgeben, verlangte Kempf. Finanziert auf Pump und verwaltet von einem Sonderfonds des Bundes. U nd damit auch alle kapierten, welch historische Kehrtwende die deutsche Wirtschaft da vollzog, trompetete er die Forderung Seit an Seit mit dem einstigen ideologischen Hauptgegner in die Welt, dem Vorsitzenden des