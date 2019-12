Die Disruptorin hockt mittendrin, in einer Diskussionsrunde auf der Bühne: Jeannette Erbprinzessin zu Fürstenberg (37), in zerrissenen Designerjeans, luftig weißer Seidenbluse, Ballerinas, an ihrem Handgelenk die obligatorische Nobeluhr und die "Armgrüße", das adelsübliche Armband voller Firlefanz. Auch sonst jede Menge Schmuck. "Wieso sitzt die nicht zu Hause auf der Designercoach und lässt sich die Fingernägel lackieren?", nölt einer.

Aber "Jeannette", wie sie in der Businesswelt genannt wird, findet das alles "sehr spannend" hier und meint, sie habe den ganzen Programmiergenies auch etwas zu bieten. Als sie auf dem Panel an der Reihe ist, sich dem Publikum vorzustellen, sagt sie, "I come from a traditional industrial family background."

Sie ist eine geborene Griesel, stammt aus der Mittelständler-Messtechnikfamilie Dubbick, hat in München Betriebswirtschaft studiert, in Paris und London ihren Master gemacht, in Berlin promoviert, als Fondsmanagerin für Axa gearbeitet. 2010 heiratete sie Christian Erbprinz zu Fürstenberg (41), den zweitgrößten privaten Waldbesitzer Deutschlands und Großaktionär der Berenberg Bank.

Jeannette hat also sehr anständige Voraussetzungen: eine gute Ausbildung, Kapital, eine Marke. Sie hat aus all dem 2016 zusammen mit dem Digitalunternehmer Robert Lacher (34) einen Fonds zusammengestrickt, "La Famiglia". Businessmodell: Altes Industriegeld investiert in Start-ups und liefert im Gegenzug kapitale Kontakte. Schnell hatten sie 35 Millionen Euro eingesammelt.

Mit der ehemaligen Facebook-Managerin Judith Dada (27) legt sie gerade die zweite Tranche auf, "La Famiglia II". Der erste laufe sehr erfolgreich, wird sie später sagen; ihr Firmensitz am Berliner Schinkelplatz ist modern und feminin gehalten, mit Blick auf all die altehrwürdigen Relikte von Kaiserreich und Adelsdeutschland.

Wenn sie beruflich unterwegs ist, bleibt ihr Mann schon mal zu Hause bei den Kindern. Er selbst hat sich in der Schule schwergetan mit Notendruck und blühte erst in der Rudolf-Steiner-Schule auf. Dass er eine Bürgerliche, auch noch geschieden, heiratete, war eine Revolution für das katholische Fürstentum. Die erste Ehe musste, wie einst bei Caroline von Monaco, annulliert werden für das Märchen in Weiß. Sie sagt: "Mein Mann denkt modern, weil er sich für mich entschieden hat."