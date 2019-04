SPIEGEL: Herr Mulder, Sie suchen gerade zusammen mit der NASA und der Europäischen Raumfahrtagentur ESA nach Menschen, die bereit sind, sich in ein Bett zu legen und erst nach 60 Tagen wieder aufzustehen. Wieso?

Mulder: Bettruhe ist die beste Entsprechung für Raumfahrtbedingungen. Im Weltraum hat der Körper von Astronauten weniger Widerstand. Muskeln, Knochen und Blutvolumen baut er daher ab. Zudem verschieben sich die Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf, weshalb wir die Betten um sechs Grad zum Kopf hin neigen. In der Studie testen wir Maßnahmen, die diese negativen Effekte der Schwerelosigkeit mindern. Zum Beispiel zentrifugieren wir einige der Probanden für eine kurze Zeit am Tag. Das wirkt auf den Körper wie Schwerkraft.

SPIEGEL: Jeder Teilnehmer bekommt 16.500 Euro fürs Rumliegen. Das klingt traumhaft.

Mulder: Sie liegen ja nicht nur herum. Jeder Proband wird insgesamt über 600 Stunden examiniert. Die Menschen sind inklusive der Vor- und Nachbereitungsphase für drei Monate eingesperrt