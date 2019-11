Von Jürgen Dahlkamp, Jörg Diehl, Gunther Latsch, Claas Meyer-Heuer, Juan Moreno, Jörg Schmitt, Katja Thimm, Andreas Ulrich

Der 4. März dämmerte heran wie einer dieser grau verschleierten Tage im Winter, die nichts vorhatten mit Herzfelde; so still und ruhig, dass die Dorfchronik hinterher nur das Übliche notiert hätte: im Osten nichts Neues. Dann kamen sie. Die Schneeräumer. Ein ganzer Trupp aus Berlin, der raus aufs Land gefahren war.

Gegen elf Uhr pflügte er durch Herzfelde, die Hauptstraße hoch, die Rüdersdorfer Straße runter. Denn obwohl die Temperatur in der Nacht nicht unter fünf Grad gefallen war, lag ziemlich viel Neuschnee. 12,8 Gramm im zweiten Stock über dem Treppengeschäft. Und 214,3 Gramm in der Garage drüben an der Rüdersdorfer.

Der Schnee steckte in Klarsichtbeuteln und Plastikfläschchen, die Art von Schnee, um die sich nicht der Bauhof kümmerte, sondern das Landeskriminalamt Berlin. Koks für die Partypisten der Hauptstadt.