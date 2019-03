Wer bei "Digas", dem elektronischen Textarchiv des SPIEGEL, nach Dossiers mit den Namen "Angriffe auf Polizisten", "Feuerwehr" oder "Politiker als Opfer" sucht; den Zeitraum der Recherche auf die vergangenen vier Jahre begrenzt; die Quellen, die gesichtet werden sollen, auf 65 deutsche Zeitungen und Magazine beschränkt – und die gefundenen Artikel abschließend auf den Drucker schickt, der hält ein paar Minuten später ein Dossier in der Hand, das in etwa den Umfang des Berliner Telefonbuchs haben dürfte. Man greift hinein, wahllos, und stößt auf Geschichten, die sich lesen wie erdacht.

Am 3. November 2017 kollabiert in der Berliner Kindertagesstätte "Die wilde 13" ein einjähriger Junge mit Herzkammerflimmern. Herbeigeeilte Sanitäter halten in der zweiten Reihe und blockieren ein parkendes Auto. "Verpisst euch! Ich muss zur Arbeit!", brüllt ein Autofahrer. Als die Rettungskräfte ihm erklären, drinnen gehe es um Leben und Tod, antwortet der 23 Jahre alte Mann: "Mir doch egal, wer hier gerade