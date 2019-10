Samer Tannous war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Seit Dezember 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und arbeitet dort als Französischlehrer. In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.

Für mich, der ich in der norddeutschen Tiefebene gestrandet ist, wäre das Leben nicht vollständig ohne das hiesige Nationalgetränk: Bier. Zum Schreiben dieser Kolumne habe ich einige Flaschen besorgt. Den Anfang macht "Witbier": Ein herrlich süßlicher Geschmack mit einem Hauch Zitronenaroma!



Falls Sie sich jetzt wundern, warum ein Syrer über Bier spricht: Ich bin Christ, wie etwa elf Prozent meiner Landsleute. Für viele Syrer ist der Genuss von Alkohol nichts Ungewöhnliches. Der typische Anis-Schnaps in Syrien heißt Arak. In den christlichen Dörfern und Vierteln in Syrien gibt es keine Party, ohne dass ein Sänger ein Lied auf den Arak anstimmt. Dann