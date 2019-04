Deutschland muss die Sterbehilfe besser regeln

Es gibt Fragen, die man verdrängt, weil sie an die eigene Endlichkeit erinnern. Aber der Tag könnte kommen, irgendwann, nach einer schrecklichen Diagnose oder einem tragischen Unfall, an dem man sich diesen Fragen stellen muss: Wie wünschst du dir deinen Tod? Wo willst du in deiner letzten Stunde sein? Wer soll deine Hand halten? Willst du das Ende bewusst erleben, um Abschied zu nehmen? Oder möchtest du aus einem künstlichen Schlaf in den Tod gleiten? Vor allem: Wie viel Leid bist du bereit zu ertragen?

Jeder Mensch legt diese Fragen anders aus, und jeder sollte sie für sich selbst beantworten dürfen. Wer schon zu Lebzeiten allein auf Gottes oder Allahs Wille vertraute, der wird es vermutlich auch im Sterben tun. Wer ein Leben lang auf seine Selbstbestimmung setzte, der fordert sie auch für den eigenen Tod ein. Eine große Mehrheit der Deutschen sieht das so. Und doch mischt sich der Staat ein und setzt Grenzen, weil es sein Anspruch ist, jedes Leben zu schützen – egal, welche Zumutungen