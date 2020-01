Folgt man der Anklage, ist der Fall klar: Der 46-jährige Familienvater Jasem A. hat sich an einer Nachbarstochter vergangen.

In der Waschküche des von zwei Familien bewohnten Hauses bedrohte A. demnach die 13-Jährige mit einem Messer, dann griff er unter ihr T-Shirt und fasste an ihre Brust. Als sie sich wehrte, verwundete er sie mit dem Messer. Er verletzte auch mehrere Familienangehörige, die nach und nach zu Hilfe eilten. Die erwachsene Schwester schlug und trat er so heftig, dass sie in Ohnmacht fiel, auf den Vater trat und stach er ein, und schließlich verwundete er auch noch mindestens einen erwachsenen Sohn der Familie.

Sechs Mitglieder der syrischen Großfamilie - neben den Opfern die Mutter und ein weiterer Bruder - bezeugten das alles. Jasem A. hingegen bestritt es von Anfang an. Nicht er habe die Syrer überfallen, sondern der Vater mit seinen drei Söhnen ihn. Und mit den Töchtern sei gar nichts gewesen. Seine Frau bezeugte das. Doch zunächst glaubte ihnen niemand.

Sechs Monate lang