Wenn es um Haushaltsdisziplin geht, ist Olaf Scholz (SPD) ein Hardliner: Ob schwarze Null oder Schuldenbremse, beides verteidigt der Bundesfinanzminister routiniert. Schulden seien schlecht, ungerecht und gefährlich, sie würgten Wachstum und Wohlstand ab. Die Schuldenbremse ist in dieser Logik ein Bollwerk gegen allerlei Horrorszenarien, ein Symbol für Sicherheit und Stabilität.

Doch in jüngster Zeit werden zunehmend Zweifel an der Grundgesetzvorschrift laut. Nicht nur, weil der Staat das Wachstum dämpft, wenn er zu wenig investiert. Ein weiteres Argument gewinnt unter Ökonomen an Kraft: Danach sind schwarze Null und Schuldenbremse auf lange Sicht eine Gefahr für Sicherheit und Stabilität auf dem Finanzmarkt.

Nicht nur zu viele Schulden sind also ein Problem, sondern auch zu wenige. Wenn wegen der ständigen Haushaltskonsolidierung erstklassige Schuldtitel knapp werden, so das Argument der Experten, fehle es an Sicherheiten, die Banken brauchen, um Kredite zu vergeben.

Im Mittelpunkt der Überlegungen