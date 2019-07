Am 31. Mai 2010 trat, vollkommen überraschend, ein deutscher Bundespräsident zurück. Er hatte sich über mögliche Einsätze der Bundeswehr geäußert und dem Sturm der Entrüstung daraufhin nicht standgehalten. "Im Notfall", hatte Horst Köhler damals gesagt, könne auch ein militärischer Einsatz notwendig sein, "um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege".

Mehr als neun Jahre später erscheinen Köhlers Überlegungen fast prophetisch. Denn seit Anfang der Woche liegt in Berlin die Bitte der britischen Regierung vor, zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf eine europäische Marinemission zu entsenden. Ein Militäreinsatz der Bundeswehr im Zentrum des gefährlichsten Konflikts der Welt, ausgerechnet in jener waffenstarrenden Region zwischen Syrien und dem Jemen, in der gerade der Streit zwischen Iran und den USA eskaliert? So ist es. Genau dort wird Europa jetzt gebraucht. Frankreich und einige weitere europäische Staaten haben signalisiert, dass sie bereit sind, sich an