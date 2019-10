Nicht jede Ersparnis bringt Ertrag, das steht schon in der Bibel. Der Sämann, der sein Samenkorn auf Wege, Felsen oder unter Dornen streut, wird nicht viel ernten, heißt es im Lukasevangelium. Nur in guter Erde bringt die Aussaat hundertfache Frucht. Oder, um es in der Sprache der Ökonomie auszudrücken: Sparen allein reicht nicht; das Geld muss auch gut investiert werden, wenn es Rendite bringen soll.