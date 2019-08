Die Jahre der deutschen Selbstzufriedenheit waren schön, aber sie sind vorbei. Sie dauerten fast so lange wie die Kanzlerschaft von Angela Merkel. Sie waren geprägt vom Gefühl schier endlosen wirtschaftlichen Erfolgs und vom Stolz auf die wichtige Rolle, die Deutschland in der Welt einnahm. Vor drei Jahren wurde es während des Davoser Weltwirtschaftsforums zum "besten Land der Welt" erklärt, in Europa war die Rede vom "Deutschen Modell", als Vorbild für andere. Als Donald Trump in den USA zum Präsidenten aufstieg, glaubten manche, dass Merkel nun die Rolle der Anführerin der freien Welt einnehmen werde. Die Wirtschaft wirkte unerschütterlich, die Rolle Merkels in der Welt ebenso.

Beides stimmt nicht mehr. Und wie jeder, der aus einer Täuschung erwacht, müssen sich nun auch die Deutschen der Tatsache stellen, dass es seit Langem Warnzeichen gab. Das Land ist seiner Selbstzufriedenheit zum Opfer gefallen. Und einer Politik, die eine historische Ausnahmesituation nur verwaltet hat, anstatt