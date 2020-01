Es war einmal eine stolze Exportnation, deren Autos, Medikamente und Maschinen in aller Welt begehrt waren. Das Land hatte mit seinen Nachbarn früh ein gemeinsames Handelsreich gegründet, das seine findigen Unternehmer noch findiger und seine fleißigen Arbeiter noch fleißiger werden ließ. Und weil überall auf dem Globus die Zollhäuschen abgebaut und neue Märkte geöffnet wurden, verkaufte die Nation von Jahr zu Jahr mehr Güter in alle Welt. Sie wurde reich und reicher, und wenn ihre Bürger in fremde Länder reisten, hörten sie es gern, wenn sie allerorten mit dem Titel "Exportweltmeister" begrüßt wurden.

Doch wie es so ist mit märchenhaften Zuständen, irgendwann sind sie zu Ende. Und es spricht viel dafür, dass dies jetzt auch für das Glück jener blühenden Exportnation gilt, die unschwer als Deutschland zu erkennen ist. Wenn nicht alles täuscht, beginnt mit dem neuen Jahrzehnt eine neue Geschichte: die Geschichte vom Ende der Globalisierung, vom kalten Krieg der führenden Wirtschaftsmächte und