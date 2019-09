Viele Menschen scheitern bei der Mülltrennung. Das berichten die Firmen, die für die gelben Säcke mit Verpackungsabfall zuständig sind. In einigen Städten machten Fehlwürfe mehr als die Hälfte der Müllmenge aus. Kaum zu glauben, was alles im gelben Sack lande. Sogar Katzenkadaver habe man aus der Sortieranlage gezogen, klagt die Branchenvereinigung Duale Systeme. Deutschland versagt an der Restmülltonne!

Ich kann das Scheitern gut nachvollziehen. Mir geht es auch so. Ein Vertreter der Berliner Stadtreinigung hat vor einiger Zeit versucht, mir die Regeln des deutschen Müllmemorys zu erklären. Dass eine blaue Flasche ins grüne Altglas gehört: aha. Dass man die Reste von Reinigungschemikalien selbst dann nicht ins WC kippen darf, wenn es sich um WC-Reiniger handelt: meinetwegen.