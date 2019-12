Selten ist eine Sache in Deutschland politisch so einmütig erledigt worden wie die Atomkraft. Am 30. Juni 2011 beschloss der Bundestag nach einer ersten Regelung 2002 zum zweiten Mal die baldige Stilllegung der Kernkraftwerke. Für den Gesetzentwurf stimmten 513 von 600 Abgeordneten; CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne waren fast geschlossen dafür. Die 70 Parlamentarier der Linken stimmten zwar dagegen, aber die Partei lehnte den Ausstieg nicht ab, im Gegenteil - er dauerte ihr nur zu lang.

Diese größtmögliche Koalition war eine Folge der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011: Erdbeben, Tsunami, Kernschmelze. "Japan verändert alles. Auch bei mir", sagte Markus Söder, damals bayerischer Umweltminister, heute Ministerpräsident und CSU-Chef. Deutschland könne nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, sagte damals Kanzlerin Angela Merkel.

Doch acht Jahre nach dem GAU ist plötzlich diese Frage wieder da: Braucht es Atomkraft vielleicht doch noch? Oder wieder? Nicht, um den Wohlstand zu mehren