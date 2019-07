Bitburger: 27, 28, 29, Schnitt. Commerzbank: 27, 28, 29, Schnitt. Rewe 29. Telekom 29. Bauhaus 29. Nach 29 Sekunden Schnitt, Schnitt, Schnitt. 29 Sekunden, keine 30. Die 30. Sekunde: abgeschnitten.

Im September 2018 spielt die deutsche Fußballnationalelf in Sinsheim gegen Peru, am Ende steht ein 2:1. Kein großer Sieg, kein Krimi.

Der Krimi läuft nicht auf dem Platz, sondern hinter der Außenlinie, am oberen Bildrand. Jeder vor dem Fernseher sieht ihn, aber keiner begreift den Plot: dass auf den elektronischen Banden alle 29 Sekunden die Firmennamen wechseln, obwohl in den Verträgen steht, dass der Split – die Zeit, die eine Firma die LED-Bande für sich hat – 30 Sekunden dauert.

Es fehlt also eine Sekunde. Bei 180 Splits in 90 Spielminuten macht das 180 geklaute Sekunden. Macht das die Zeit für sechs Werbesplits extra. Macht das gut drei Prozent Marge unter der Hand für den, der die Bande vermarktet, im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes. Das also ist der Krimi: ein Betrug. Er lief bei Freundschafts-