Die Zauberformel gegen Übergewicht

Dieser Artikel stammt aus der Reihe SPIEGEL+ Bestseller. Er erschien zuerst im Dezember 2017.





Die Köstlichkeiten funkeln wie Trophäen in den Vitrinen. Eine Flasche enthält eine Flüssigkeit, die vor lauter Chlorophyll grün leuchtet. Der aus Algen hergestellte Trank soll sehr gesund sein. "Toni's Smoothei" wiederum ist ein Smoothie, der die Inhaltsstoffe von Hühnereiern enthält und als Brain-, Power- und Beauty-Food wirken soll.Es geht noch exotischer: Präsentiert werden Gemüseeiscreme aus Italien, Geschmacksrichtung Kürbis-Balsamico-Essig, sowie bunte Yollies - Joghurts am Stiel. Oder wie wäre es mit einer süßen Pizza? Deren Boden ist mit Schokoladensoße bestrichen und mit weißen Schokoladensplittern präpariert.



So soll die Zukunft schmecken. Der Algentrunk, der Eier-Smoothie und all die anderen Delikatessen gehören zu den "Top-Innovationen" auf der weltweit größten Messe der Ernährungsindustrie, der Anuga in Köln. Sie werden auf einem zentralen Gang präsentiert und von Messebesuchern