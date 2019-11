Es gebe ihn, den einen menschlichen Makel, die Schwäche, die man vor niemandem verstecken könne, sagt Tommy Tomlinson: "Fett sein". Ein Spielsüchtiger könne durch die Straßen schlendern, ein Liedchen pfeifen. Keiner wisse um sein Laster. Auch ein Alkoholiker könne seine Sucht verbergen; niemand müsse erfahren, wie er sein Zittern betäubt.

"Aber wenn du fett bist", sagt Tomlinson, "dann sieht dir das jeder an. Dann weiß jeder, was dein Problem ist. Dein Scheitern."

Tomlinson wartet in einer französischen Bäckerei am Stadtrand von Charlotte, North Carolina. Er trägt ein blau gestreiftes Hemd und dunkle Jeans. In der Auslage vor ihm liegen buttrige Eclairs, Macarons aus zartem Mandelteig.

Wenn Tomlinson in der Öffentlichkeit isst, versucht er, sich zurückzunehmen, auf keinen Fall Gier erkennen zu lassen. Weil er Angst davor hat, was die Leute denken, wenn sie ihn in einem Café, Restaurant oder Fast-Food-Laden sehen. Was, glaubt er, denken sie? "Iss nicht so viel. Beweg dich mehr", sagt Tomlinson.