Am 5. März 2015, 13 Tage vor seinem Tod, bestellt Israel Perry einen Anwalt in sein luxuriöses Hochhausappartement in Tel Aviv. Er will seinen Letzten Willen diktieren. Das Treffen ist durch Videoaufnahmen und schriftliche Protokolle belegt.

Das Testament liest sich wie der atemlose Streifzug durch den Nachlass eines Schwerreichen: 40 Millionen Dollar soll die eine Tochter bekommen, 70 Millionen plus eines der Bürogebäude in der City of London ("Vergabe nach Losentscheid") die andere; Juwelen, Schmuck, Villen und dazu 70 Millionen bis 80 Millionen sind vorgesehen für die störrische Gattin Lilly, die bedauerlicherweise "nicht die Absicht hat, ihren Töchtern irgendetwas zu geben".

Woher aber kam das Vermögen des im Krakauer Getto geborenen Perry, der durch einen Finanzskandal berühmt und wohlhabend geworden war?