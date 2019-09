Die allermeisten Syrer, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, haben eine starke Arbeitsmotivation. Und zunehmend finden sie auch Arbeit, nachdem in den letzten Jahren die Anerkennungsverfahren abgeschlossen wurden und viel Deutsch gelernt wurde, was für die Arbeitsaufnahme die wichtigste Voraussetzung ist. Mittlerweile gibt es viele positive Erfahrungen von Arbeitgebern mit neu eingestellten Zuwanderern, selbst wenn es hier und da noch Verständigungsprobleme gibt. Auf einem Workshop am letzten Wochenende konnten Gerd und ich uns wieder einmal ein Bild davon machen. Aber die Art der Arbeitsabläufe und die Bedeutung des Faktors Mensch sind in Syrien oft anders als in Deutschland, und das erfordert eine Anpassung aufseiten der Zuwanderer.

Über die deutsche Leistungsfähigkeit in der Arbeitswelt hatte ich schon in Syrien viel gehört. "Made in Germany" steht für Qualität. Den Ausdruck "Die Maschine" hatte ich jedoch früher nur als Spitzname für die deutsche Fußballnationalmannschaft gehört.