Ameisen als Klimaschützer

So klein sie auch sind, so beeinflussen Insekten doch die großen Stoffkreisläufe des Planeten Erde. Termiten beispielsweise zählen zu den wenigen Tieren, die dank spezieller Darmmikroben Stickstoff aus der Luft binden können. Auf diese Weise düngen sie den Boden und graben ihn zugleich beim Bau ihrer weitverzweigten Tunnel um. Das nützt den Savannen Afrikas, denn es wirkt dem Vormarsch der Wüsten entgegen. Bei Ameisen wiederum haben Forscher nachgewiesen, dass sie dem Klimaschutz dienen. In einem nordschwedischen Forst aus Fichten und Birken hatten die Wissenschaftler kleine Areale abgesteckt, zu denen sie den Ameisen den Zugang versperrten. Über einen Zeitraum von 13 Jahren verfolgten sie, was geschah: Kräuter wucherten, und auch die Mikrofauna des Bodens veränderte sich drastisch. All das kurbelte die Verrottung an und zehrte an den Kohlenstoffreserven des Waldbodens. Am Ende war sein Kohlenstoffgehalt um 15 Prozent zurückgegangen. Das ist viel, denn die Nadelwälder des Nordens zählen zu den großen Kohlenstoffspeichern der Erde. Ohne die Ameisen würden dort enorme Mengen Treibhausgas freigesetzt, die globale Erwärmung bekäme einen zusätzlichen Schub.