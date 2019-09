Über diesen Mann ist nur ganz wenig bekannt. Niemand weiß genau, wann und wo er lebte in China, ob er verheiratet war und Kinder hatte. Sein Beruf: Offizier, letzter Dienstgrad: General. Letzter Job: Oberkommandierender im Heer des Königs von Wu, irgendwann zwischen 550 und 220 vor Christi Geburt.

Und doch: Sun Tsu, der auch Sunzi oder Sun Tzu genannt wird, ist bis heute den Militärs in aller Welt ein Begriff. Er gilt als Autor des schmalen, ursprünglich in Bambus geritzten Werkes "Die Kunst des Krieges", dem wohl ältesten Lehrfaden für Taktik – und für eine ganz neue Methode: die intensive Feindaufklärung. Weil nämlich, so führte der Generalissimus aus, "durch Kenntnis der Stärken und Schwächen des Feindes der Angriff deiner Armee wie der Schlag eines Mühlsteines gegen ein Ei ist".

Spionage also. Militärspionage.

Sun Tsus Idee war die eines – fast – immateriellen Krieges. Er wollte so wenig Menschenleben wie möglich riskieren, auf teure Waffen verzichten, Geld sparen. "Der Gipfel der Geschicklichkeit"