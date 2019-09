Die Erziehung des Ostens

Im Herbst 1999 schrieb ich einen Text über das zehnjährige Mauerfalljubiläum. Es war mein letzter Artikel als Reporter der "Berliner Zeitung". Danach wechselte ich zum SPIEGEL. Der bot mir die Möglichkeit, in New York zu arbeiten, die ich ergriff wie einen Rettungsring. Ich hatte zehn Jahre lang über die Probleme der Ostdeutschen in der großen Welt berichtet und das Gefühl, mich im Kreis zu drehen. Ich wollte nicht nach Hamburg oder WestBerlin, ich wollte endlich nach New York, in die Stadt meiner Träume. Ich wollte in den Häuserschluchten verschwinden, mich in der Zeit auflösen. Der SPIEGEL konnte mir diesen Traum bezahlen. Wahrscheinlich war das nicht sein Ansatz. Sie schickten einen Hund ins Weltall. Im Einstellungsgespräch in einer verrauchten Hamburger Bratwurstkneipe fragte mich der Chefredakteur Stefan Aust nur eine Sache: "Können Sie denn überhaupt Englisch?"

Ich fühlte mich wie der Besuch vom Lande. Es ist gleich vorbei, dachte ich.

In dem Text für die "Berliner Zeitung" prophezeite