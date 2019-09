Es kann in der Politik auch eine Bürde sein, umworben zu werden. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer will in der Klimafrage "offen mit den Grünen darüber sprechen, wie man zusammenkommen kann". Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus lädt die Partei zur Kompromisssuche ein. Und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erneuert ihren Wunsch nach einem nationalen Klimakonsens.

So viel Zuwendung bringt die Grünen in eine schwierige Situation. Einerseits ist sich die Partei einig, dass das Klimapaket der Großen Koalition unzureichend ist und auch durch ein paar Korrekturen nicht gerettet werden kann. Andererseits will man sich nicht in die Rolle des Blockierers drängen lassen.

Entsprechend konfus waren die ersten Reaktionen auf den Kompromiss. Zunächst verkündete Parteichefin Annalena Baerbock, die Grünen würden im Bundesrat "jede Möglichkeit nutzen, aus dem Wenigen ein Mehr an Klimaschutz herauszuholen". Kurz darauf erklärte sie, der Bundesrat sei kein Gestaltungsgremium, das Gesetze