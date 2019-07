Die Frau mit dem Spitznamen Kalaschnikow gibt sich an diesem Tag von ihrer freundlichen Seite. Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken in Hessen, tritt ans Rednerpult im Landtag. Es ist brütend heiß im Saal. Es geht um die Genehmigung von Seilbahnen im urbanen Raum. "Ich bin jetzt die letzte Hürde vor dem Mittagessen", sagt Wissler, "ich werde mich kurzfassen." Die Abgeordneten applaudieren. Wissler, die einst den Parlamentarismus infrage stellte, bewegt sich im Plenum so sicher, selbstbewusst und schlagfertig wie kaum eine andere.

Vor elf Jahren zog Wissler als eine der jüngsten Abgeordneten in den Landtag ein und ist heute, mit 38 Jahren, bald dienstälteste Fraktionsvorsitzende. Niemand hält mehr Reden als sie. In der vergangenen Legislaturperiode waren es 409. Sie hat sich Respekt erarbeitet, nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit.

Eigentlich macht sie das zu einer logischen Kandidatin für den Parteivorsitz in Berlin. Und Wissler ist nicht das einzige Talent in den Reihen der