Wir schreiben das Jahr 2022. Die Menschheit steht am Abgrund. Der Planet ächzt unter der Überbevölkerung. New York ist auf 40 Millionen Einwohner angewachsen, viele von ihnen hausen in Elendsquartieren. Die Menschen hungern, die Böden geben nicht mehr genug her. Verzweifelt essen sie eine geheimnisvolle Notnahrung. Doch was nur Eingeweihte wissen – die grünliche Substanz ist aus Leichen gemacht.

Was war das für ein wohliger Grusel, als der Science-Fiction-Schocker "Soylent Green" 1973 in die Kinos kam! Und der Thriller hatte durchaus einen ernsten Hintergrund: Die Angst vor einer "Bevölkerungsexplosion" war so allgegenwärtig wie heute die Furcht vor der "Klimakatastrophe", angefeuert durch einen teilweise alarmistischen Bericht des Club of Rome mit dem Titel "Die Grenzen des Wachstums". Um die drohende Bevölkerungsexplosion zu entschärfen, ordnete Chinas Staatsführung ab 1979 die Einkindpolitik an, um die scheinbar nicht mehr zu kontrollierende Kinderflut einzudämmen.

Die Weltbevölkerung