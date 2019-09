Kurz nach Beginn ihres Studiums im niederländischen Leeuwarden traf sie ein Hexenschuss. Es geschah, als sie beim Umzug die Waschmaschine anhob. Der plötzliche Schmerz im Rücken war so heftig, dass ihr schwarz vor Augen wurde.

Das war vor zehn Jahren. Judith Diehl (Name geändert) ist heute 32 alt. Sie raucht viel, am Hals kann man sehen, wie sich die Wirbelsäule unter ihrer Haut abzeichnet, so dünn ist sie.

Nach dem Bandscheibenvorfall, erzählt Diehl, sei sie zu einem Orthopäden in Deutschland gegangen, den sie von einer früheren Behandlung kannte. Der Arzt verschrieb ihr Tramadol-Tropfen. Dieses Medikament ist ein sogenanntes Opioid, ein Schmerzmittel, das im Körper an den gleichen Rezeptoren andockt wie Morphin oder Heroin. Seine Wirkung ist allerdings weniger stark, deshalb fällt es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. 64,2 Millionen Tagesdosen wurden in Deutschland im vergangenen Jahr verordnet.

Tramadol kann abhängig machen, wie alle Opioide. Besonders bei Tropfen besteht diese Gefahr,