Das Sportstadion an der Berliner Chausseestraße fällt mir ein, wie ich dort als Kind erlebte, dass riesiger Jubel ausbrach, als es aus den Lautsprechern tönte, dass die Delegation der Sowjetunion die Aschenbahn betreten hat: "... begrüßen wir die Vertreter des ersten sozialistischen Staates der Erde!" ... Da lief sie, da unten, die Weltmacht meiner Kindheit, Garant des Friedens, so hat sie sich selber bezeichnet, und besonders wir sollten sie so nennen, wir, die Kinder im Osten Deutschlands.

So erinnert sich Irina Liebmann in ihrem Buch "Drei Schritte nach Russland". Die Schriftstellerin, geboren 1943 in Moskau, aufgewachsen in der DDR, die Mutter Russin, der Vater ein deutscher Kommunist und Journalist, kehrt darin vor zehn Jahren nach Russland zurück. Sie sucht die eigenen Wurzeln, aber auch das neue Russland, den Osten, der nach 1989, als alle nach Westen schauten, aus dem Blick geraten ist. Dreimal fährt sie nach Russland und veröffentlicht darüber 2013 ein leises, suchendes, hellsichtiges