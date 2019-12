Von Florian Gathmann, Roman Höfner, Valerie Höhne, Timo Lehmann, Markus Verbeet, Severin Weiland, Steffen Winter

Als der Mond aufgegangen war, nach einem Tag, an dem wieder nur gestritten worden war, fiel plötzlich Frieden auf das vorweihnachtliche Magdeburg herab.

Wie ein etwas bullig geratener Engel trat der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht in einem Kloster nahe der Parteigeschäftsstelle vor die Presse und verkündete seine frohe Botschaft, mit der zwischenzeitlich nicht mehr viele gerechnet hatten: dass in der Partei und damit auch in der Regierungskoalition von Sachsen-Anhalt alles wieder gut werde.

Stahlknecht erklärte am Donnerstagabend, dass "in der CDU kein Platz für Extremisten jeglicher Form" sei. Hakenkreuze hätten in der CDU keinen Platz. Dies sei so selbstverständlich, dass er es eigentlich gar nicht habe erwähnen wollen. "Das ist eine Tautologie, ein weißer Schimmel."

Und bevor es wieder Tag wurde in Magdeburg, gab es gleich die nächste gute Kunde für die Partei. Der vermeintliche