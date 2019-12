Zwei Polizisten führen ihn herein, Sitzungssaal 13, Amtsgericht Fürth, seine Hände umgreifen eine Papppackung Wasser: Aleksandr N., groß, schlank, 21 Jahre alt. Den Stuhl im Gerichtssaal schiebt er mit den gefesselten Händen zurück, einer der Polizisten schließt ihm die Handschellen auf. Aleksandr N. faltet die Hände, als wollte er beten.

Er bleibt stehen, wartet, bis der Richter eintritt, der an diesem Tag darüber entscheiden wird, ob N. zurück ins Gefängnis muss.

Diebstahl mit Waffen, so lautet die Anklage. Aleksandr N. hat Champagner geklaut, drei Flaschen Moët & Chandon im Wert von 125,97 Euro.

Er sitzt dann ruhig da, gehorsam beantwortet er die Fragen des Richters. 2017 ist er aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Als er seinen Asylantrag stellte, gab Aleksandr N. an, er habe in der Ukraine in der Armee kämpfen müssen, an der Ostfront. Um Essen kaufen zu können, sagte er, habe er mit Drogen gehandelt.

In Deutschland hatte er anfangs keinen festen Wohnsitz. Er schlug sich durch. Klaute