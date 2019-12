Gesucht wird eine Zahl. Eine Antwort auf die Frage, wie viele Jobs von der Digitalisierung bedroht sind. Und wenn man diese Zahl schon nicht findet, so wenigstens eine Antwort darauf, welche Arbeitnehmer zu den Gewinnern oder Verlierern gehören könnten.

Für viele gilt als ausgemacht, dass es vor allem die Geringqualifizierten sein werden. Eine neue Studie kommt aber zu dem Schluss, dass besonders auch die gehobene Mittelschicht und Wissensarbeiter zunehmend unter Druck geraten werden.

Die Frage nach Gewinnern und Verlierern steht im Raum, seit die Professoren Carl Frey und Michael Osborne 2013 eine Untersuchung veröffentlichten, die zu dem Schluss kam, dass in den kommenden 10 bis 20 Jahren bis zu 47 Prozent der untersuchten Berufe in den USA durch die Digitalisierung wegfallen könnten. Bis heute sorgt die Untersuchung für Aufwallungen, es folgten Arbeiten, die sie bestätigt haben, aber auch solche, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Digitalisierung so viele Jobs schaffen wie sie